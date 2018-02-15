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В Грузии отмечают наступление китайского Нового года


15.02.2018   22:59
Тбилисская телевизионная башня сегодня подсвечена красным цветом по случаю наступления китайского Нового года, говорится в сообщении столичной мэрии.

По восточному календарю наступающий год будет Годом Собаки. Красным цветом тбилисскую телебашню подсветили, поскольку это цвет флага КНР.

«Праздник, который известен, как фестиваль весны, отмечается с 16 февраля по 2 марта. Мэрия Тбилиси поздравляет с праздником народ Китая, в том числе китайцев, которые проживают в Грузии», — сказано в сообщении на фейсбук-странице мэрии.

Китайский Новый год или Праздник весны — национальные торжества в Китае, приуроченные к зимнему новолунию. Праздник традиционно отмечается в течение нескольких дней. Он наступает гораздо позже международного Нового года — в этом году 16 февраля. В Китае традиционно дни праздников объявляются выходными. По случаю Нового года по восточному стилю фестивали и карнавалы проходят не только в Китае, но и в других странах мира.






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