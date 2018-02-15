|
В Грузии отмечают наступление китайского Нового года
15.02.2018 22:59
Тбилисская телевизионная башня сегодня подсвечена красным цветом по случаю наступления китайского Нового года, говорится в сообщении столичной мэрии.
По восточному календарю наступающий год будет Годом Собаки. Красным цветом тбилисскую телебашню подсветили, поскольку это цвет флага КНР.
«Праздник, который известен, как фестиваль весны, отмечается с 16 февраля по 2 марта. Мэрия Тбилиси поздравляет с праздником народ Китая, в том числе китайцев, которые проживают в Грузии», — сказано в сообщении на фейсбук-странице мэрии.
Китайский Новый год или Праздник весны — национальные торжества в Китае, приуроченные к зимнему новолунию. Праздник традиционно отмечается в течение нескольких дней. Он наступает гораздо позже международного Нового года — в этом году 16 февраля. В Китае традиционно дни праздников объявляются выходными. По случаю Нового года по восточному стилю фестивали и карнавалы проходят не только в Китае, но и в других странах мира.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна