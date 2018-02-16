Университету «Гиппократ» и ооо «Тбилисской международной академии» аннулировали авторизацию

16.02.2018 11:28 Университету «Гиппократ» и ооо «Тбилисской международной академии» аннулировали авторизацию

По решению Совета по авторизации, тбилисскому медицинскому университету «Гиппократ» и ооо «Тбилисской международной академии» аннулировали авторизацию. Информацию распространяет

Национальный центр развития качества образования.



Согласно отчету экспертной группы, в учебных заведениях фиксировались серьезные нарушения как в учебном процессе, так и с точки зрения качества.















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