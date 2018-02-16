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Нарушители ПДД не смогут покинуть Турцию, не оплатив штраф
16.02.2018 12:06
Водители транспортных средств, зарегистрированных в Грузии, не смогут покинуть территорию Турции, не оплатив административный штраф о нарушении правил дорожного движения, сообщает министерство иностранных дел Грузии.
«По распоряжению министерства внутренних дел Турции, которое было опубликовано в законодательном вестнике 13 февраля 2018 года и вступило в силу 14 февраля, зарегистрированным в другой стране транспортным средствам запрещено и не будет дана возможность покинуть территорию Турции, не оплатив дорожный административный штраф», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В случае оплаты штрафа в течении 15 дней, для водителей доступна льгота в 25%.
В МИД Грузии также напоминают, что с детальной информацией о размерах штрафов можно ознакомиться на сайте генерального консульства в Трабзоне.
Новости-Грузия
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