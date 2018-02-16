Гугешашвили утверждает, что убийца ее сына посещал их дом несколько раз

16.02.2018 13:35 По заявлению полковника запаса Додо Гугешашвили, человек, стрелявший в нее и ее сына, представился как ветеран и попросил о помощи. Как заявила Гугешашвили телекомпании «ПирWели», он назвался именем Зура, а фамилии не сказал. По утверждению Гугешашвили, убийца посещал ее дом несколько раз, и в день произошедшего, его визит не являлся необыкновенным событием.



«Этот человек познакомился со мной некоторое время назад, представился ветераном и просил помочь ему в связи с каким-то небольшим делом. Какой-то его близкий в одном из магазинов в Киеве должен был приобрести янтарное изделие, и так как в Украине война, попросил помочь ему, чтобы какой-нибудь мой знакомый сопровождал его от магазина до аэропорта с покупкой», - рассказала Гугешашвили.



По ее словам, этот человек назвал ей двух близких ей лиц, которые работали и работают в государственной службе по делам ветеранов. «Мы являемся определенной социальной группой, многотысячной, и когда кто-нибудь называет имена друг друга, мы стараемся устанавливать какие-то иные отношения. Он назвался Зурой, что касается фамилии, не сказал, или сказал, но я не помню. Настолько незначительный тип, что я и не знаю, назвал он фамилию или нет», - заявил Гугешавили.



Как сообщает «IPN», на полковника Додо Гугешавили и ее сына 7 февраля было совершено нападение в их собственном доме. В результате стрельбы из огнестрельного оружия Додо Гугешашвили была ранена, а ее сын – Нодар Гугешашвили скончался на месте.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

