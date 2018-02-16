8 марта в Батуми состоится Национальный женский бизнес-форум

16.02.2018 15:00 8 марта в грузинском городе Батуми пройдет Национальный женский бизнес-форум - 2018 при поддержке инициативы EU4Business. Он соберет женщин-предпринимателей из всех регионов страны, общественные, частные и общественные организации, которые поддерживают женское предпринимательство в Грузии, а также лиц, принимающих решения на национальном, региональном и местном уровнях.



Основной темой Форума является расширение экономических возможностей женщин, финансирование возможностей для женских стартапов и обмен опытом. Успешные примеры, представленные женщинами-предпринимателями из Грузии и соседних стран, предоставят участникам больше знаний о существующих грантовых проектах, кредитах и о том, как расширить бизнес.



Частные и правительственные организации, реализующие грантовые проекты, будут представлять финансовые возможности посредством информационных служб. Панельные дискуссии будут проводиться между участниками и финансовыми организациями, что поможет установить тесные связи.



Форум организовывается Торгово-промышленной палатой Грузии, Торгово-промышленной палатой Аджарии и Ассоциацией женщин-предпринимателей Аджарии.



Мероприятие поддерживается финансируемым ЕС проектом "Развитие МСП и Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) в Грузии", реализуемым в рамках инициативы EU4Business.















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