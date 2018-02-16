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Грузинская продукция представлена на ежегодной экспозиции игрушек в Нюрнберге
16.02.2018 16:36
На ежегодной экспозиции игрушек в Нюрнберге впервые появилась грузинская продукция.
"Кодала" и еще две грузинские компании приняли участие в одной из крупнейших в мире выставке игрушек.
На недельной и самой масштабной международной выставке с 70 летней историей существования, три грузинских предприятия представили игрушки более чем для 73 000 посетителей.
Зарубежным коллегам больше всего понравились грузинские сборные и образовательные игрушки. На ежегодном мероприятии в Нюрнберге обратили внимание также на качество грузинских игрушек.
Уголок Грузии на мероприятии организовал проект "Производи в Грузии".
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