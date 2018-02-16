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Жертва бесчеловечного отношения на турецком корабле - грузинский моряк стал нетрудоспособным


16.02.2018   16:39
Грузинский моряк стал жертвой бесчеловечного отношения на турецком корабле. По словам жены Кукури Джоглидзе, Мариам Перадзе, ее супруг, которого она год назад проводила из дома совершенно здорового, через несколько месяцев вернулся с перенесенным инфарктом и операцией.

По словам Джоглидзе, проблемы начались сразу же, как только он поднялся на корабль. Капитан потребовал, чтобы грузинский механик покрасил корабль, и заставил работать в тяжелых условиях. От Стамбула до порта украинского города Белгород кроме тяжелой физической работы, грузинскому моряку не давали спать.

Кукури Джоглидзе понадобилась срочная операция, которую ему сделали в Одессе. Представитель турецкой компании, которой принадлежал корабль, только раз посетил уже тяжелобольного моряка, и предложил перевезти в Турцию, но Джоглидзе попросил доставить его вместо Стамбула в Грузию, и получил отказ.

Эксперт Майя Николеишвили установила, что моряк получил инфаркт из-за работы в нечеловеческих условиях.

Правозащитник Кукури Джоглидзе, Леди Туквадзе сейчас старается заставить турецкую компанию заплатить компенсацию за превращение ее подзащитного в нетрудоспособного человека. Адвокат просит также государство отреагировать на Лауру Чадунели, которая дала работу моряку, а затем сняла с себя ответственность.







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