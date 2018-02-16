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На Берлинале будет представлен стенд программы «Снимай в Грузии»


16.02.2018   19:49
При организации Агентства «Производи в Грузии» министерства экономики и устойчивого развития Грузии, с 15 по 25 февраля на Берлинском международном фестивале будет представлен стенд программы «Снимай в Грузии».

По информации агентства «Производи в Грузии», данная выставка является одним из важнейших фестивалей мировой киноиндустрии, на которой ежегодно присутствуют 15 000 специалистов из 76 стран, в том числе и 3 500 журналистов.

С целью популяризации Грузии, как площадки для киносъемок Восточной Европы, на Берлинском международном фестивале будет представлен информационный стенд о программе содействия киноиндустрии, у которого любой желающий может получить исчерпывающую информацию о механизме т.н. cashrebate.

Вместе с тем, в рамках мероприятия намечены встречи с ведущими представителями киноиндустрии. У грузинской стороны будет возможность детально крупные студии, продюсеров и менеджеров локации с положением с точки зрения киноиндустрии в стране и механизмом программы «Снимай в Грузии».

По данным агентства «Производи в Грузии», компонент поощрения киноиндустрии осуществляет агентство «Производи в Грузии» министерство экономики и устойчивого развития в сотрудничестве в Национальным киноцентром министерства культуры и охраны памятников.






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