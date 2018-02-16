В Грузии зафиксирована эпидемическая вспышка кори

16.02.2018 19:59 «Скрывать нечего, в стране эпидемическая вспышка кори», - об этом заявил глава »Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.



«По данным на сегодняшний день, в Грузии 268 случаев. Особенно много случаев фиксируется в Аджарии - 65-70% сконцентрированно именно там, но их становится больше и в Тбилиси», - сообщил Гамкрелидзе.

Амиран Гамкрелидзе призывает население провести иммунизацию, чтобы защитить и себя, и будущее поколение.



«У многих детей, к сожалению, нет прививки от кори. Ведется весьма детальный анализ во всех детсадах, во всех школах, - привиты ли дети. Но, в то же время, высок процент кори у взрослых, особенно возрасте от 20 до 40 лет и особенно у женщин.



Женщины, которые планируют рожать, обязательно должны быть привиты. Если мать не привита или не переболела корью, рожая, она не передает новорожденному иммунитет. Примерно 17% сегодняшних случаев – это дети до 1 года. Корь во время беременности или в младенческом возрасте - очень серьезное заболевание », - сообщил Амиран Гамкрелидзе.















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