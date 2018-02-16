Двум тбилисским вузам приостановлена авторизация

16.02.2018 21:20 Национальный центр развития качества образования приостановил авторизацию двум вузам Грузии — медицинско-учебному университету «Гиппократ» и «Международной академии Тбилиси». Об этом говорится в сообщении центра, опубликованном на сайте Первого канала ОВГ.



Накануне состоялось заседание совета авторизации высших образовательных учреждений, на котором были рассмотрены результаты мониторинга, проведенного в упомянутых вузах. В заключении группы экспертов говорится, что в «Гиппократе» и «Международной академии Тбилиси» были зафиксированы нарушения, как в направлении организации учебного процесса, так и его качества.

«На основе заключения, представленного группой экспертов, совет высших учебных учреждений принял решение упразднить авторизацию медицинско-учебному университету «Гиппократ» и Международной академии Тбилиси», — сообщили в Национальном центре развития качества образования.



В ходе мониторинга эксперты оценивали такие стандарты, как материальные и человеческие ресурсы, а также образовательные программы.



«Нарушены практически все требования стандарта. Зафиксированы нарушения, напрямую связанные с учебным процессом и качеством. Если говорить более конкретно, нарушения касаются образовательного процесса, который практически не осуществлялся. Ресурсы для библиотеки запакованы и, соответственно, факты использования этих ресурсов не фиксируются», — отмечено в сообщении.



Эксперты в своем отчете также подчеркнули, что в данных учебных заведениях не существует базы для проведения практических занятий. Речь идет и о «Гиппократе», где студентов должны обучать клиническим навыкам.



Серьезные нарушения эксперты выявили и в работе администрации вузов, в ведении финансами, в организационных вопросах, не соответствующих образовательным целям.



«У студентов будет возможность по желанию перевестись по разным вузам. Также центр поможет студентам с консультациями и коммуникацией с образовательными учреждениями», — подчеркнуто в сообщении.



Заявление по данному вопросу сделал и министр образования и наук Грузии Михаил Чхенкели. По его словам, забота о качестве образования является главным стратегическим направлением министерства.

«У студентов, в зависимости их выбора, будет возможность продолжить учебу в авторизированном высшем учебном заведении. Детали будут опубликованы на сайте центра. В данных училищах нарушения касались качества образования, а для нас главной заботой является именно качество образования. Государство должно сказать правду каждой семье, каждому абитуриенту. Эта правда заключается в том, что авторизированными высшими учебными заведениями являются те, которые имеют высокую академическую степень», — заявил Чхенкели. Он добавил, что вузы, которым приостановили авторизацию, могут подать апелляцию.



Медицинско-учебный университет «Гиппократ» предлагал факультеты медицины, стоматологии, фармации и общественного здравоохранения. «Международная академия Тбилиси» на грузинском и английском языках готовила специалистов на факультете бизнес-администрирования и социальных наук.















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