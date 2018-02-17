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Суд отпустил под залог сотрудника МВД Грузии, избившего свою супругу


17.02.2018   13:47
Тбилисский городской суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил на свободе сотрудника МВД Грузии, который обвинялся в семейном насилии, говорится в сообщении на сайте Главной прокуратуры страны.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в начале января 2018 года. По данным следствия, пограничник-контролер и патрульный полицейский, некий Л.Р., физически расправился со своей супругой в присутствии их несовершеннолетнего ребенка. Как отмечается, пострадавшая получила травмы и испытывала сильные боли.

В связи с произошедшим уголовное дело было начато по пункту «б» второй части 126-й статьи УК Грузии – «насилие в семье в присутствии несовершеннолетнего». Статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года или в виде лишения свободы на срок до одного года.

14 февраля Л.Р. был задержан сотрудниками прокуратуры.

Прокуратура требовала, чтобы в качестве превентивной меры суд избрал для обвиняемого трехмесячное тюремное заключение. Суд не удовлетворил ходатайство и принял решение отпустить Л.Р. под залог в размере 5 тысяч лари (более 2 тысяч долларов).

В ближайшее время сторона обвинения обжалует это решение в Апелляционном суде.






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