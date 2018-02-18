На стройке в Восточной Грузии погиб рабочий

18.02.2018 15:58 Молодой человек погиб на строительстве на территории спиртзавода в Гурджаани. По словам очевидцев, мужчина пытался помочь сварщику, когда поскользнулся и упал с высоты.



Как утверждают родственники погибшего, на объекте не были соблюдены нормы безопасности труда.



Директор предприятия Ладо Потолашвили отрицает эти обвинения и заявляет, что оказание помощи сварщику не входило в обязанности рабочего.



Как сообщили Первому каналу в МВД, начато расследование по 224-ой статье УК Грузии, что предусматривает нарушение норм безопасности при проведении строительных, горных и иных работ.















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