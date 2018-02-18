|
На стройке в Восточной Грузии погиб рабочий
18.02.2018 15:58
Молодой человек погиб на строительстве на территории спиртзавода в Гурджаани. По словам очевидцев, мужчина пытался помочь сварщику, когда поскользнулся и упал с высоты.
Как утверждают родственники погибшего, на объекте не были соблюдены нормы безопасности труда.
Директор предприятия Ладо Потолашвили отрицает эти обвинения и заявляет, что оказание помощи сварщику не входило в обязанности рабочего.
Как сообщили Первому каналу в МВД, начато расследование по 224-ой статье УК Грузии, что предусматривает нарушение норм безопасности при проведении строительных, горных и иных работ.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна