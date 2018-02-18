Тбилисский ТЮЗ покажет грузинский фольклор на фестивале в Токио

18.02.2018 17:52 Тбилисский государственный театр юного зрителя имени Нодара Думбадзе отправляется в Японию, где примет участие в одном из самых масштабных азиатских театральных фестивалей - Asia Theatre for Young Audiences Festival. В этом году Asia TYA Festival будет проходить в Токио с 19 по 25 февраля. Фестиваль представит 115 представлений театров из Японии, Кореи, Сингапура, Китай, Индии, Швеции и других стран Азии и Европы.



Грузинский ТЮЗ на фестивале покажет сказку под названием «Блоха и муравей». В постановке режиссера Димитрия Хвтисиашвили, хореографа Гии Маргания и композитора Зураба Гаглошвили на сцене оживут куклы и предстанут актеры коллектива.



«Все нуждаются в друге – люди, животные и птицы, и даже крошечные существа хотят иметь рядом верных друзей. В этой сказке рассказывается история блохи, которая жертвует собой ради спасения друга. Настоящая дружба – это драгоценный дар, который дается только тем, у кого доброе сердце и светлая душа», - говорится в описании сказки на официальном сайте спектакля.



Как отмечается, «спектакль тбилисской труппы открывает зрителям глаза на уникальный мир кукольного театра и его бесконечные возможности». Постановка содержит элементы грузинского фольклора, национальных танцев и городских песенных мотивов. В рамках Asia TYA Festival, ТЮЗ имени Нодара Думбадзе также примет участие в конференции детских театров Азии, которая состоится 21-22 февраля.















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