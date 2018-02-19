Самые рейтинговые грузинские фильмы по версии IMDb

19.02.2018 11:25 Каковы самые рейтинговые грузинские фильмы разных лет, и кто входит в топ-фаворитов публики сегодня. Приводим топ-10 грузинских полнометражных художественных фильмов по версии самого популярного в мире сайта о кинематографе IMDb (Internet Movie Database).



Возглавляет десятку новый фильм режиссера Николоза Хомасуридзе «Эквтиме – человек Бога» (2018) о выдающемся грузинском историке, общественном деятеле и православном святом Эквтиме Такаишвили. На данное время ему присужден рейтинг 9,9. Кстати, этот фильм сейчас показывают во всех кинотеатрах Грузии.

Второе место с рейтингом 9.0 в списке разделяют сразу два фильма драма «Враг мой – брат мой» (2016) Левана Анджапаридзе и «Энки-Бенки» (2002) Гугули Мгеладзе.



На третьем месте — «Апокалипсиса не будет» (2015) Эрмало Маградзе (8,9), на четвертом — драма 1992 года «Солнце неспящих» Теймураза Баблуани (8,8), на пятом – фильм 2017 года «Наме» режиссера Зазы Халваши (8,7).



Замыкает топ-10 драма 1994 года «Шведский принц из Имерети» Эрмало Маградзе, исторический фильм 2001 года «Антимоз Ивериели» Гиули Чохонелидзе, лента 1997 года «Райские птички» Годердзи Чохели, «Dog Rose» («Шиповник») 1996 года Эльдара Шенгелая, а также фильм 2012 года «Teen Spirit» Котэ Каландадзе.



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