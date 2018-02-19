Штраф за нарушение правил безопасности на строительстве увеличится до 30 000 лари

19.02.2018 11:57 Штраф за нарушение правил безопасности на строительстве увеличится до 30 000 лари, — об этом мэр столицы Каха Каладзе заявил журналистам после встречи с Ираклием Кобахидзе.



По словам Каладзе, в связи с безопасностью на строительстве будут осуществлены значительные изменения.



«Хочу поблагодарить парламент за поддержку. Изменения, которые мы планируем осуществить, являются важными с точки зрения безопасности на строительствах. Сегодня если есть нарушения на первом этапе, строителям дают лишь словесное предупреждение, а в случае повторного случая предусматривается штраф в размере 3 000 лари. Согласно новым поправкам, штраф в случае первого же нарушения будет составлять 30 000 лари. А в случае, если несмотря на приостановку строительства инвестор продолжит работы, он будет оштрафован на 50 000 лари», — отметил Каха Каладзе.



По его словам, если незаконное строительство ведется на земле, которая является государственной собственностью, штраф будет составлять 25 тысяч лари, а на частной собственности – 20 тысяч лари.















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