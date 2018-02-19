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По безопасности труда в ходе ремонтных работ будут подготовлены новые регуляции
19.02.2018 12:13
В связи с безопасностью труда и строительных работ будут подготовлены новые регуляции, которые добавятся к инициированному в парламенте «Кодексу о безопасности продуктов». Такое решение приняли в правящей команде. Его обсудили на встрече председатель парламента Ираклий Кобахидзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По словам Кобахидзе, сегодня прошла окончательная консультация в связи с безопасностью труда и строительных работ и на основании этой инициативе в парламенте будет ускорено рассмотрение законопроекта.
«Для всех нас это очень болезненный вопрос и на строительных работах есть жертвы. Цель инициированного законопроекта – правильно отрегулировать этот вопрос. Дело касается ужесточения санкций и улучшения администрирования. Также предусмотрены санкции, которые касаются незаконного строительства. Это те вопросы, которые отображены в законопроекте. В конечном счете, они обеспечат существенное решение проблемы», — заявил Кобахидзе.
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