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Батумский дельфинарий закрыли на ремонт


19.02.2018   12:48
Батумский дельфинарий закрыли на ремонт в связи с подготовкой к летнему туристическому сезону.

«Дельфинарий будет закрыт на два месяца из-за ремонтных работ. Шоу дельфинов возобновится сразу после завершения работ», — говорится в сообщении мэрии города Батуми.
Батумский дельфинарий был основан в 1975 году. Он был первым демонстрационным дельфинарием на территории Советского союза и относился к самым большим дельфинариям мира.

Во время кризисных 90-х годов финансирование дельфинария прекратилось, здание обветшало, его демонтировали, а дельфинов перевезли на Кипр. Абсолютно новый комплекс был построен в 2009 году. Шоу дельфинов, выступающих под открытым небом пользуется неизменной популярностью у местных жителей и туристов.

Практически ежегодно у питомцев батумского дельфинария появляются на свет детеныши – в последний раз дельфиненок родился в июле 2017 года. Всего в комплексе за последние восемь лет родилось шестеро дельфинят.



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