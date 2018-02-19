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Батумский дельфинарий закрыли на ремонт
19.02.2018 12:48
Батумский дельфинарий закрыли на ремонт в связи с подготовкой к летнему туристическому сезону.
«Дельфинарий будет закрыт на два месяца из-за ремонтных работ. Шоу дельфинов возобновится сразу после завершения работ», — говорится в сообщении мэрии города Батуми.
Батумский дельфинарий был основан в 1975 году. Он был первым демонстрационным дельфинарием на территории Советского союза и относился к самым большим дельфинариям мира.
Во время кризисных 90-х годов финансирование дельфинария прекратилось, здание обветшало, его демонтировали, а дельфинов перевезли на Кипр. Абсолютно новый комплекс был построен в 2009 году. Шоу дельфинов, выступающих под открытым небом пользуется неизменной популярностью у местных жителей и туристов.
Практически ежегодно у питомцев батумского дельфинария появляются на свет детеныши – в последний раз дельфиненок родился в июле 2017 года. Всего в комплексе за последние восемь лет родилось шестеро дельфинят.
Новости-Грузия
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