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Доэкстрадиционное заключение Мустафы Эмре Чабука могут сменить на залог


19.02.2018   13:54
Менеджеру колледжа Демиреля Мустафе Эмре Чабук могут сменить доэкстрадиционное заключение н залог. В Тбилисском городском суде, где рассматривается вопрос экстрадиции в Турцию, прокурор поставил ходатайство о смене заключения на залог в 10 000 лари.

Как отметил прокурор, срок доэкстрадиционного заключения Чабука истекает 23 февраля, соответственно оставить его в заключении будет неразумным.

Представитель колледжа Демиреля Мустафа Эмре Чабук был задержан в Грузии 24 мая 2017 года по требованию Турции, которая обвиняет его в членстве в организации, имеющей отношение к попытке госпереворота в стране.






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