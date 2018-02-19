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Доэкстрадиционное заключение Мустафы Эмре Чабука могут сменить на залог
19.02.2018 13:54
Менеджеру колледжа Демиреля Мустафе Эмре Чабук могут сменить доэкстрадиционное заключение н залог. В Тбилисском городском суде, где рассматривается вопрос экстрадиции в Турцию, прокурор поставил ходатайство о смене заключения на залог в 10 000 лари.
Как отметил прокурор, срок доэкстрадиционного заключения Чабука истекает 23 февраля, соответственно оставить его в заключении будет неразумным.
Представитель колледжа Демиреля Мустафа Эмре Чабук был задержан в Грузии 24 мая 2017 года по требованию Турции, которая обвиняет его в членстве в организации, имеющей отношение к попытке госпереворота в стране.
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