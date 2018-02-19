Мустафа Эмре Чабук освобожден под залог в 1000 лари

19.02.2018 14:11 Менеджер тбилисского колледжа Демиреля Мустафа Эмре Чабук освобожден под залог в 1000 лари.



Прокурор требовал залога в 10 тысяч лари. По его словам, срок доэкстрадиционного заключения Чабука истекает 23 февраля, соответственно оставить его в заключении будет неразумно.



Представитель колледжа Демиреля Мустафа Эмре Чабук был задержан в Грузии 24 мая 2017 года по требованию Турции, которая обвиняет его в членстве в организации, имеющей отношение к попытке госпереворота в стране.















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