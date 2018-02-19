Скандальный телефонный звонок из тюрьмы - новые детали убийства журналиста Георгия Саная

19.02.2018 14:28 В деле убийства Георгия Саная выявляются новые детали. С телекомпанией "Рустави 2" связался бывший член банды Шоты Чичиашвили, известного как первый террорист Грузии, Константин Цихистави, который в настоящее время отбывает наказание в тюрьме. Он утверждает, что убийство было запланировано в правительстве, и его выполнил криминал, признанный «первым террористом» в Грузии.



Цихистави рассказал, как тогдашнее правительство запланировало и заранее, еще при жизни Георгия Саная, создало фальшивый мотив убийства. Его, по утверждению Цихистави, убил Шота Чичиашвили, а среди заказчиков дела назвал Тамазашвили.



Цихистави является свидетелем событий, развитых в Панкисском ущелье в 2000 годы, и непосредственным исполнителем многих криминальных дел, с его именем связано похищение и убийство испанских бизнесменов, Петре Цискаришвили, и других. Согласно его информации, именно члены их банды сняли тот видеоматериал, который в течение большого времени являлся причиной для разных пересудов.



Георгий Саная был убит в собственной квартире. У него было сквозное огнестрельное ранение в области затылка. Убийство 26-летнего журналиста вызвало острейшую реакцию общества, по стране прокатилась волна протеста.



Несмотря на то, что фактические обстоятельства и показания свидетелей явствовали о явном политическом мотиве убийства Георгия Саная, правительство смогло изменить вектор дела благодаря Григолу Хурцилава, и суды всех трех инстанций оценили убийство как преступление, совершенное на почве душевного волнения.



В 2013 году обвиняемого в убийстве Георгия Саная коснулась амнистия, и Григол Хурцилава уже на свободе. А свобода Грицко, вероятно, вновь будет под угрозой, возможно, сейчас показание Котэ Цихистави изменит ситуацию.



"Этот Грицко, который взял на себя дело испанцев, обычно давал нам дела. Он работал в управлении охраны собственности, и оттуда передавал нам, панкисской банде, передвижения этих иностранцев, и т.д. Тогда тоже, когда мы похитили тех двух испанцев, он был дежурным. Он взял это на себя, у него были долги"- заявил Цихистави.



















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