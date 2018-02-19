Судебные процессы по делу об экстрадиции Мустафы Эмре Чабука будут продолжены - адвокат

19.02.2018 16:11 Адвокат менеджера колледжа Демиреля Мустафы Эмре Чабука Сосо Бараташвили считает освобождение его подзащитного под залог итогом большой борьбы гражданского общества Грузии и международных организаций.



По его словам, в суде первой инстанции процесс продолжится. На первом же заседании будет рассматриваться письменная позиция стороны защиты о недопустимости экстрадиции.



«Здесь участвовали журналисты, педагоги, Народный защитник, рядовые граждане, члены Европарламента, представители международных организаций. Это настоящая борьба за правовое государство и укоренение демократических ценностей. Что касается процедур, на дальнейшем заседании, дата которого пока не назначена, будет рассмотрена письменная позиция стороны защиты о недопустимости экстрадиции и после этого судья удалится для принятия решения», — заявил Бараташвили.



На сегодняшнем заседании Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о замене в отношении Мустафы Эмре Чабука предэкстрадиционного задержания освобождением под залог в связи с тем, что 23 февраля истекает срок предэкстрадиционного заключения задержанного.















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