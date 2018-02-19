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В детских садах просят родителей принести справки о прививках детей
19.02.2018 17:45
Агентство по управлению детскими садами Тбилиси предоставило каждому детскому саду рекомендации министерства здравоохранения в целях превенции кори, – об этом Первому каналу заявили в Агентстве по управлению детскими садами.
Как заявляют в агентстве, рекомендации предусматривают приведение в порядок учета о прививках, то есть фиксирование прививки от кори в «форме 100».
«Если воспитаннику не сделали прививку, родителю должны провести консультацию о необходимости соответствующей вакцинации. Также детским садам рекомендуется, в случае отсутствия детей, установить реальные причины и в случае выявления кори, направить сообщение в Центр общественного здравоохранения», — заявляют в Агентстве по управлению детскими садами.
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