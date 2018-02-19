Грузия в ожидании матчей с Австрией и ФРГ - игр отборочного турнира баскетбольного ЧМ

19.02.2018 18:31 В Тбилиси 25 февраля впервые пройдет матч отборочного турнира Чемпионата мира по баскетболу среди мужчин. Национальная сборная страны впервые участвует в отборочном раунде ЧМ-она выступает в группе G отборочного турнира ЧМ-2019. В ноябре прошлого года сборная Грузии проиграла два выездных матча отборочного турнира- сборной Германии 70:79 и Сербии 87:105. Через несколько дней-23 февраля- Грузия сыграет в Вене против сборной Австрии, а 25 февраля в Тбилиси проведет матч с Германией, а в конце июня-начале июля ответные матчи с Сербией и Австрией.



Для того, чтобы выйти в следующий этап отборочного турнира, Грузия должна занять как минимум третье место в группе G . По мнению специалистов эти шансы у сборной Грузии есть, несмотря на то, что в составе сборной в отборочном турнире ЧМ не играет группа ведущих игроков: капитан сборной и игрок чемпиона НБА 2017 года клуба "Голден стэйтс" Заза Пачулия в сентябре 2017 года после Евробаскета-2017 заявил об уходе из сборной и продолжении карьеры только на клубном уровне, из-за травм прекратил игру в сборной многоопытный Виктор Саникидзе, в нынешнем отборочном турнире из-за травм в сборной Грузии также не играют Бека Бурджанадзе("Андорра") и Георгий Цинцадзе ("Клюж", Румыния), а также многоопытные Георгий Шермадини ("Уникаха", Малага) и Торнике Шенгелия ( "Баскония"), которые хотят играть за сборную, но не могут это делать из-за того, что по существующим правилам, выступающие в Евролиге клубы не обязаны отпускать своих игроков на отборочные матчи ЧМ.



Отсутствие Шермадини и Шенгелия оказалось особо чувствительной для сборной Грузии. Поэтому Федерация баскетбола страны в последние недели предприняла большие усилия для того, чтобы дипломатическим путем убедить руководство этих клубов отпустить этих игроков на предстоящих в феврале мати сборной Грузия. "К сожалению, наши усилия в этом направлении не дали положительных результатов, ни Шермадини, ни Шенгелия не смогут сыграть в матчах 23 и 25 февраля матчах, мы активно работали с клубами("Уникаха" и "Баскония"), чтобы они отпустили на эти матчи Шермадини и Шенгелия, в процесс переговоров были включены представители посольства Грузии в Испании, авторитетные деятели баскетбола и мэр города Малага,но получить добро не удалось"-, сказал 18 февраля на пресс-конференции в Тбилиси известный в прошлом игрок сборной Грузии, а ныне вице-президент Федерации баскетбола страны Владимир Бойса. Он отметил, что "в футболе есть отличное правило- по решению ФИФА на матчи отборочного турнира ЧМ клубы обязаны отпускать игроков сборных на официальные матчи, но в баскетболе, к сожалению этого нет, команды -участники Евролиги не обязаны отпускать своих игроков на матчи отборочного турнира ЧМ, если в эти дни проходят матчи Евролиги",-сказал Бойса. Он отметил, что "и Шенгелия, и Шермадини очень хотели помочь сборной Грузии, но на матчи 23 и 25 февраля, как и на ноябрьские матчи 2017 года клубы их не отпустили, также как многие другие клубы Евролиги не отпустили своих игроков на матчи сборной",-отметил он.



А для сборной Грузии неучастие таких сильных игроков как Шермадини и Шенгелия очень чувствительно, так как скамейка запасных и резервы сборной не такие широкие, чтобы их можно было полноценно заменить.



В свою очередь главный тренер сборной Грузии греческий специалист Илияс Зурос заявил, что "несмотря на отсутствие ведущих игроков, сборная страны все сделает для того, чтобы добиться успеха в матчах 23 и 25 февраля". "В конце июня-начале июля мы дома сыграем с Сербией и Австрией, к тому времени в сборной Грузии будут Шермадини и Шенгелия( Евролига завершается в мае-прим.корр.), мы надеемся успешно завершить этот раунд отборочного турнира ЧМ и выйти в следующий этап",-сказал Зурос.

Сборная Грузии 21 февраля утром чартерным рейсом летит в Вену, а после матча 23 февраля тем же чартером ночью возвращается обратно в Тбилиси. "На матче 25 февраля с Германией ожидается аншлаг, продажа билетов на эту игру, которая состоится во Дворце спорта в Тбилиси (вмещает около 10 тысяч зрителей) уже началась",- сказали представители Федерации баскетбола Грузии. Билеты на матч в зависимости от мест на трибуне стоят 5, 15, 20 и 25 лари (это эквивалент 2, 6,8 и 10 долларов США-прим.корр.). На матче ожидается присутствиегруппы журналистов и фанов из ФРГ, а также специалистов баскетбола из России, Армении, Азербайджана и других стран.



ЧМ-2019 состоится в Китае. Грузия в 2011, 2013, 2015 и 2017 годах четыре раза участвовала в финальной части ЧЕ, наивысшим достижением было попадание в число 12 лучших команд Европы (2011) и выход в 1/8 в 2015 году на ЧЕ в Лилле.





Материал подготовил Тенгиз Пачкория















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