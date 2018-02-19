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Ансамбль «Сухишвили» проводит гастроли в Восточной Европе


19.02.2018   21:33
«Евротур 2018» — Ансамбль «Сухишвили» проводит гастроли в Восточной Европе. Национальный балет начал путешествовать 27 января.

По словам художественного руководителя ансамбля, зритель доволен и программа полна изменений.

«Залы все растут и растут и зрителей становиться больше. Главным индикатором является то, что зритель доволен, программа полна изменений. Заметно, будто думаешь, что все едино, нет выпадающего почерка и стиль неизменный. Реакции тех, кто впервые видят наше выступление, являются индикатором качества. Очень сложные гастроли, но вскоре ансамбль возвращается в форму и исполнение становиться все более легким», — заявил Илико Сухишвили.






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