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Ансамбль «Сухишвили» проводит гастроли в Восточной Европе
19.02.2018 21:33
«Евротур 2018» — Ансамбль «Сухишвили» проводит гастроли в Восточной Европе. Национальный балет начал путешествовать 27 января.
По словам художественного руководителя ансамбля, зритель доволен и программа полна изменений.
«Залы все растут и растут и зрителей становиться больше. Главным индикатором является то, что зритель доволен, программа полна изменений. Заметно, будто думаешь, что все едино, нет выпадающего почерка и стиль неизменный. Реакции тех, кто впервые видят наше выступление, являются индикатором качества. Очень сложные гастроли, но вскоре ансамбль возвращается в форму и исполнение становиться все более легким», — заявил Илико Сухишвили.
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