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60 журналистов и СМИ требуют от Порошенко прекратить цензуру


19.02.2018   21:41
Уже более 60 представителей СМИ подписались под обращением к президенту, правительству и Генпрокуратуре с требованием остановить цензуру и шантаж прессы со стороны Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания подписались.

Открытое обращение от СМИ опубликовано на сайте "Эра-медиа".

Список СМИ и журналистов обновляется – по состоянию на 19 февраля обращение поддержали около 60 подписантов.

Как сообщалось ранее, в обращении журналисты называют действия Нацсовета началом сворачивания свободы слова в Украине.

"Отдельную карательную роль в работе СМИ выполняет Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Фактические обязанности этого органа свелись к цензуре, постоянным внеплановым проверкам, шантажу редакций относительно продления лицензий и т.д.", - говорится в заявлении СМИ.

Медиа-сообщество требует от Президента дать объяснения по его вмешательству или вмешательству его подчиненных в выдачу лицензий и организацию проверок редакций.

"Требуем объяснить, каким образом с его стороны осуществляется контроль за деятельностью президентской "четверки" в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания. Отозвать представителей Нацсовета по вопросам ТВ, назначенных по квоте Президента", - заявили журналисты.

Журналисты хотят услышать от Генпрокуратуры оценку действий подразделений СБУ, которые "прослушивают журналистов".

"Куратором этих подразделений является заместитель председателя СБУ Олег Фролов, который систематически предоставляет соответствующую информацию в Администрацию", - говорится в заявлении.

Они также требуют от депутатов ВР заслушать отчет о работе Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания за прошлый год.

"Требуем от Верховной Рады запретить Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания сроком на год проведение внеплановых проверок СМИ", - отмечается в обращении.

Кроме этого, журналисты требуют от ГПУ провести расследование деятельности руководства Нацсовета по вопросам ТВ и радио и члена Нацсовета по вопросам ТВ и радио Сергея Костинского на предмет препятствования журналистской деятельности и проверить факты давления на журналистов, опубликованные в таких СМИ, как Артеменко.leaks.

Письмо-обращение уже подписали журналисты "Эра-Медиа", Интера, "ZIK", "NewsOne", "112 Украина", "Эра-ФМ", UA | TV и других СМИ.

Обновленный список опубликован на сайте "Эры-Медиа".






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