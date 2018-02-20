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Ребенок в Тбилиси скончался от осложнений ветрянки


20.02.2018   11:41
В Тбилиси скончался воспитанник детского сада №56, расположенного в районе Глдани-Надзаладеви. Предположительной причиной смерти ребенка стала тяжелая форма ветряной оспы, осложненная анемией.

В Агентстве по управлению детскими садами Тбилиси, при этом, сообщили журналистам, что ранее ребенку были сделаны все необходимые прививки.

По словам директора детсада №56 Мзии Джиладзе, в настоящее время относительно легкой формой ветрянки болеют еще несколько воспитанников учреждения.

После гибели ребенка, воспитательный процесс в детском саду №56 был временно приостановлен. В целях превенции там уже проведены мероприятия по дезинфекции.






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