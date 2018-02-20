|
Актер Ираклий Квирикадзе удостоился премии «Восходящая европейская звезда»
20.02.2018 11:58
В Berlinale Palast наградили молодых актеров. Ираклий Квирикадзе получил титул восходящей европейской звезды и попал в список десяти лучших молодых актеров.
Каждому из них вручили премию — European Shooting Stars Award.
European Film Promotion обнародовала список восходящих звезд европейской сцены кино несколько месяцев назад. Ираклий Квирикадзе был представлен на соискание премии за роль в фильме Резо Гигинеишвили «Заложники».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна