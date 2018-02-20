Актер Ираклий Квирикадзе удостоился премии «Восходящая европейская звезда»

20.02.2018 11:58 В Berlinale Palast наградили молодых актеров. Ираклий Квирикадзе получил титул восходящей европейской звезды и попал в список десяти лучших молодых актеров.



Каждому из них вручили премию — European Shooting Stars Award.



European Film Promotion обнародовала список восходящих звезд европейской сцены кино несколько месяцев назад. Ираклий Квирикадзе был представлен на соискание премии за роль в фильме Резо Гигинеишвили «Заложники».















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