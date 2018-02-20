Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Детский фонд ООН: В Грузии на каждого 141 новорожденного умирает 1 младенец


20.02.2018   13:29
Мировая статистика смертности среди новорожденных вновь остается тревожной, — таковы данные, согласно отчету Детского фонда ООН.

В документе Грузия отнесена к европейскому региону и со 115 баллами занимает пятое место с конца списка. В отчете указано, что в Грузии на каждого 141 новорожденного умирает 1 младенец. На последнем месте в Европе находится Азербайджан (1-55), на предпоследнем – Молдова (1-84), далее следуют Македония (1-120) и Армения (1-135).

Что касается мирового масштаба, то лучше всего дела обстоят в Японии, где уровень смертности новорожденных составляет (1-1,111), затем идет Исландия — (1-1000) и замыкает первую тройку Сингапур — (1-909).

Хуже всего в мире ситуация в Пакистане — (1-22), Центрально-Африканской республике (1-24) и в Афганистане — (1-25).






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Миссия МВФ подвела итоги визита в Грузию
Stadler построит завод по производству и ремонту вагонов в Грузии
Пенсионная реформа необходима - Гиорхелидзе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Посольство Грузии не смогло помешать участию ТПП Абхазии в чешской выставке
Автора абхазского гимна подозревают в педофилии
Абхазы будут представлены на международной туристической ярмарке в Чехии
ЕСПЧ присудил журналисту компенсацию после досмотра на российско-грузинской границе
В Абхазии похищен капитан турецкого сейнера
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Сергеенко: В Грузии нет эпидемиологической вспышки вируса гриппа
Маргвелашвили считает частью российской пропаганды стремление представить грузин криминалитетом, орудующим в европейских странах
В Грузии ужесточают правила смены фамилии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна