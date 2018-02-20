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Детский фонд ООН: В Грузии на каждого 141 новорожденного умирает 1 младенец
20.02.2018 13:29
Мировая статистика смертности среди новорожденных вновь остается тревожной, — таковы данные, согласно отчету Детского фонда ООН.
В документе Грузия отнесена к европейскому региону и со 115 баллами занимает пятое место с конца списка. В отчете указано, что в Грузии на каждого 141 новорожденного умирает 1 младенец. На последнем месте в Европе находится Азербайджан (1-55), на предпоследнем – Молдова (1-84), далее следуют Македония (1-120) и Армения (1-135).
Что касается мирового масштаба, то лучше всего дела обстоят в Японии, где уровень смертности новорожденных составляет (1-1,111), затем идет Исландия — (1-1000) и замыкает первую тройку Сингапур — (1-909).
Хуже всего в мире ситуация в Пакистане — (1-22), Центрально-Африканской республике (1-24) и в Афганистане — (1-25).
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