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Имнадзе: Ветрянка - самое распространенное инфекционное заболевание
20.02.2018 16:30
У Всемирной организации здравоохранения нет рекомендации, чтобы в странах, подобных нашей, прививка против ветрянки была внесена в национальный календарь и это вопрос будущего, — об этом заявил заместитель руководителя Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.
По его словам, прививка против ветрянки не входит в национальный календарь, однако Паата Имнадзе не исключает, что в будущем, в случае соответствующей рекомендации Всемирной организации здравоохранение, начнется работа над вопросом.
По его словам, ветрянка является самым распространенным инфекционным заболеванием в Грузии, однако в основных случаях, оно протекает без осложнений.
«С учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, не входит не только в Грузии, но и в абсолютном большинстве стран Восточной Европы. Единственная страна, где это есть среди обязательных прививок, это США. У Всемирной организации здравоохранения нет такое рекомендации, чтобы в странах, подобных нашей, прививка от ветрянки была внесена в национальный календарь вакцинации. Это рассматривается на будущее, насколько можно будет внедрять эту вакцину в стране. В Грузии, в год, обычно фиксируется 8-10 0000 тысяч случаев ветрянки. Это самое широко распространенное детское инфекционное заболевание, которое в основном, проходит очень легко, не вызывает никаких осложнений», — пояснил Паата Имнадзе.
По словам заместителя руководителя Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, несмотря на то, что прививка от ветрянки не входит в перечень плановых вакцинаций, желающие могут сделать прививку.
По словам Пааты Имнадзе, у прививки от ветрянки есть эффект только в том случае, если она будет сделана дважды.
«У нас в календаре его нет, однако в коммерческом секторе можно купить вакцину. Желающие могут сделать прививку. Вакцина от ветрянки эффективна только в том случае, если ребенку сделают прививку два раза. Тогда он не заболеет ветрянкой. Вторая проблема – внедрение прививок среди детей. Этого недостаточно, так как ветрянкой могут заболеть подростки, а в подростковом возрасте ветрянка проходит тяжелее», — заявил Имнадзе.
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