Грузинские регбисты встретятся с «французскими варварами» на «Динамо Арена» 31 мая

20.02.2018 22:39 По информации Союза регби Грузии, 31 мая на стадионе «Динамо Арена» грузинские регбисты проведут матч со сборной Франции — (French Barbarian, Barbarian Rugby Club).



Это будет первый случай за последние годы, когда грузинские болельщики смогут наблюдать за игрой национальных команд летом дома.



Примечательно, что организация данного матча стала возможна на основании оформленного между союзами регби Грузии и Франции меморандума о взаимосотрудничестве.



«В летний период грузинские болельщики обделены наблюдением матчей национальной команды вживую. Мы хотели сделать для них подарок и французы поддержали нас в этом. 31 мая в Тбилиси, на стадионе «Динамо Арена» мы играем с сильной командой «французских варваров», — заявил президента Союза регби Грузии Гоча Сванидзе.



На основании этого же меморандума, грузинские юниоры регби недавно в феврале прошли сборы на французской спортивной базе «Ле Бле» и провели два матча со сборной Франции по регби до 20-ти лет.



«С учетом того, что во Франции играет много грузинских легионеров, Союз регби Франции высказал желание более тесно сотрудничать с Грузией. Во Франции мы находились по их приглашению , провели переговоры, оформили меморандум и получили обещание о том, что они будут помогать на по разным направлениям. Приезд «французских варваров» в Грузию является одной из частей данного соглашения», — заявил Гоча Сванидзе.



Президент Союза регби Франции Бернар Лапорт подтвердил уважение грузинскому регби говорил о важности предстоящего матча.



«Грузия занимает важное место в европейском и мировом регби и исходя из этого, Союз регби Франции с большой радостью согласился провести этот матч. Как вы знаете, в прошлом году «французские варвары» выиграли у «маори олл блэкс». Эта команда играет важную роль во французском регби и с 2017 года Союз регби Франции присвоил «Barbarian Rugby Club» статус второй национальной команды. Знаю, что эти две необыкновенные команды отдают большое уважение ценностям и несмотря на результаты, разделяют между собой уважение и любовь», — заявил Бернар Лапорт.















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