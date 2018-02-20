Тбилисской мэрии предложили установить на видном месте надпись TBILISI

20.02.2018 22:51 Установить на склоне горы Мтацминда в Тбилиси надпись TBILISI - с такой инициативой к мэрии столицы обратился один из жителей города. По мнению автора идеи, аналог знаменитого Знака Голливуда украсит грузинскую столицу.



12 февраля мэрия объявила о создании веб-портала для приема инициатив от граждан. В рамках проекта под названием «Твоя идея мэру города» граждане могут выбрать одну из 13 категорий (транспортная инфраструктура, озеленение, адаптация города для лиц с ограниченными возможностями и т. д.) и аргументированно предложить свою идею или получит возможность отдать свой голос за тот или иной уже существующий проект.



На данный момент на сайте программы было зафиксировано 243 идеи. Лидируют категории «транспортная инфраструктура» (73) и «дорожная инфраструктура» (45). В списке заблокированных 26 инициатив граждан.



Лидерами голосования стали идеи по переработке мусора и уходу за уличным животными: 882 и 455 голосов, соответственно. Житель Тбилиси, предложивший установить в Тбилиси надпись по аналогии с HOLLYWOOD, пока получил только один голос.



Надпись на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе была установлена в качестве рекламы новых жилых кварталов в 1923 году. Предполагалось, что знак простоит около полутора лет, но впоследствии он приобрел широкую известность, став фирменным знаком киноиндустрии США.















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