Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Телекомпания «Иберия» заявляет о финансовом давлении


20.02.2018   23:23
Руководитель информационной службы телекомпании «Иберия» от имени журналистов распространяет специальное заявление.

«Главными источниками финансирования телекомпании «Иберия» является «Омега Групп» и входящие в неё компании, которые оказались под сильным финансовым ударом. Компания «Омега» и сегодня является жертвой демпинга, что создает серьёзные финансовые проблемы телекомпании «Иберия».

Журналисты работающие на телеканале предполагают. что это осуществляется целенаправленно для того, чтобы телекомпания не могла проводить вещание обеспечивая независимую редакционную политику.

В заявлении отмечается, что компании "Омега Групп" был нанесен ущерб "в результате нарушения компанией British American Tobacco законов конкуренции и контроля табака".

Телекомпания «Иберия» является телевидением, которое при всякой власти становится неприемлемым и объектом преследования из — за своей независимой редакционной политики. мы, журналисты призываем власти, прекратить незаконные действия в отношении компании «Омега Групп», — говорится в заявлении журналистов телекомпании «Иберия».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Миссия МВФ подвела итоги визита в Грузию
Stadler построит завод по производству и ремонту вагонов в Грузии
Пенсионная реформа необходима - Гиорхелидзе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Посольство Грузии не смогло помешать участию ТПП Абхазии в чешской выставке
Автора абхазского гимна подозревают в педофилии
Абхазы будут представлены на международной туристической ярмарке в Чехии
ЕСПЧ присудил журналисту компенсацию после досмотра на российско-грузинской границе
В Абхазии похищен капитан турецкого сейнера
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Сергеенко: В Грузии нет эпидемиологической вспышки вируса гриппа
Маргвелашвили считает частью российской пропаганды стремление представить грузин криминалитетом, орудующим в европейских странах
В Грузии ужесточают правила смены фамилии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна