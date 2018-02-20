Телекомпания «Иберия» заявляет о финансовом давлении

20.02.2018 23:23 Руководитель информационной службы телекомпании «Иберия» от имени журналистов распространяет специальное заявление.



«Главными источниками финансирования телекомпании «Иберия» является «Омега Групп» и входящие в неё компании, которые оказались под сильным финансовым ударом. Компания «Омега» и сегодня является жертвой демпинга, что создает серьёзные финансовые проблемы телекомпании «Иберия».



Журналисты работающие на телеканале предполагают. что это осуществляется целенаправленно для того, чтобы телекомпания не могла проводить вещание обеспечивая независимую редакционную политику.



В заявлении отмечается, что компании "Омега Групп" был нанесен ущерб "в результате нарушения компанией British American Tobacco законов конкуренции и контроля табака".



Телекомпания «Иберия» является телевидением, которое при всякой власти становится неприемлемым и объектом преследования из — за своей независимой редакционной политики. мы, журналисты призываем власти, прекратить незаконные действия в отношении компании «Омега Групп», — говорится в заявлении журналистов телекомпании «Иберия».















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