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В 2017 году в Грузии зафиксировано 630 факта суицида и попытки суицида
21.02.2018 13:31
В статистических данных Министерства внутренних дел сказано, что в 2017 году в Грузии было зафиксировано 630 факта суицида, и попытки суицида. Согласно статистике, больше всего случаев зафиксировано в столице.
Конкретней, МВД зарегистрировало 365 случаев суицида и 265 попытки суицида по всей стране. Больше всего случаев самоубийства, и попытки суицида фиксируется среди мужчин. Согласно статистике 2017 года, в минувшем году попытались совершить самоубийство, или закончили жизнь самоубийством 462 мужчины.
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