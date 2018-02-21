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В 2017 году в Грузии зафиксировано 630 факта суицида и попытки суицида


21.02.2018   13:31
В статистических данных Министерства внутренних дел сказано, что в 2017 году в Грузии было зафиксировано 630 факта суицида, и попытки суицида. Согласно статистике, больше всего случаев зафиксировано в столице.

Конкретней, МВД зарегистрировало 365 случаев суицида и 265 попытки суицида по всей стране. Больше всего случаев самоубийства, и попытки суицида фиксируется среди мужчин. Согласно статистике 2017 года, в минувшем году попытались совершить самоубийство, или закончили жизнь самоубийством 462 мужчины.







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