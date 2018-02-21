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Гогичаишвили: Если кто-то неправильно оформил контраст, на него подали в суд и выиграли, причем тут медиасвобода


21.02.2018   13:59
По словам члена парламентского большинства Левана Гогичаишвили, грузинское государство не смириться с шантажом со стороны бизнесменов.

В разговоре с журналистами Гогичаишвили откликнулся на заявление премьер-министра и отметил, что Георгий Квирикашвили сделал то заявление, которые должен был сделать руководитель правительства.

«Свободная среда СМИ и бизнеса в стране является нашим достижением, и создание проблем с нашей стороны является невообразимы. Пока демократия хрупкая, ее гарантом является власть «Грузинской Мечты». Мы не допустим такую форму государственного шантажа Грузии. Это исключено», — заявляет депутат.

Леван Гогичаишвили откликнулся и на заявление телекомпании «Иберия» и отметил, что депутат Нато Чхеидзе не предоставляла им информацию о подобных фактах.

«Мы с коллегами не говорили на эту тему. Так как этого не было, и когда сейчас делаются заявления, если кто-то неправильно оформил контраст, на него подали в суд и выиграли, причем тут медиасвобода? Мы не смиримся с шантажом», — заявил Гогичаишвили.

Вчера руководитель информационной службы телекомпании «Иберия» от имени журналистов распространил специальное заявление.






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