Данелия: Я ни разу не видел министра инфраструктуры в тех регионах, по которым прошелся мраморны клоп

21.02.2018 14:11 По инициативе правительства была создана межведомственная комиссия, которая планирует целый ряд мероприятий против мраморного клопа, — об этом председатель парламентского комитета по аграрным вопросам Отар Данелия заявил в парламенте.



Отар Данелия поблагодарил министра охраны окружающей среды Левана Давиташвили за работу в комиссии и хорошо подготовленный план.



«Однако есть одно важное обстоятельство. У меня есть ощущение, что та проблема, которая у нас будет в этом году, недостаточно хорошо воспринимается.



Напомню, что по Самегрело, селам Имерети, Гурии, Аджарии практически прошелся мраморный клоп. Ущерб очень большой. Особенно тревожно, что министр инфраструктуры даже до конца не сидит на заседании и покидает его через несколько минут после начала, я ни разу не видел его в регионе», — заявил Данелия.



Председатель парламентского комитета по аграрным вопросам призвал премьер-министра Георгия Квирикашвили, стать руководителем межведомственной комиссии, чтобы она была более эффективна и консолидирована.















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