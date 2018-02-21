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Чхенкели: Государство должно сказать правду студентам и их родителям, что авторизацию будут иметь только вузы с высоким академическим уровнем


21.02.2018   14:17
Министр образования и науки Михаил Чхенкели прокомментировал ситуацию в связи с лишением авторизации медицинского университета «Гиппократ» и Тбилисской международной академии. По его словам, главной задачей министерства является обеспечение высокого качества образования и именно несоответствие данному критерию явилось причиной для отзыва авторизации.

«Исходя из этого, государство должно сказать правду студентам и родителям, что авторизацию будут иметь только университеты с высоким академическим уровнем», -отметил Чхенкели.

Министр заверил, что ни один из студентов лишенных авторизации вузов не останется без высшего образования. По его словам, министерство образования и Национальный центр развития качества образования обеспечат перевод студентов в авторизированные вузы.

Ранее Национальный центр развития качества образования приостановил авторизацию двум вузам — «Медицинско-учебному университету Гиппократ» и «Международной академии Тбилиси».







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