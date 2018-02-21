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Чхенкели: Зарплата всех трудоустроенных в школе должна увеличиться


21.02.2018   14:39
Вопрос зарплаты учителей является довольно серьезной темой, по моему мнению, зарплата всех без исключения учителей должна быть более высокой и мы максимально работаем в этом направлении, — об этом министр образования и науки Михаил Чхенкели заявил по завершении заседания правительства.

По его словам, зарплата всех трудоустроенных в школе, педагогов, администрации и технического персонала должна увеличится.

На вопрос – чтобы он ответил учителям, которые считают повышение зарплаты лишь менторам и ведущим педагогам, министр отметил, что учителя этой категории проделали довольно большую работу и таким образом происходит их поощрение.

«У всех есть шанс стать ведущими и далее менторами. Увеличение зарплаты коснулось ведущих и менторов педагогов. Мы ходим поощрить учителя, чтобы он перешел на следующую ступень, повысил квалификацию. Соответственно, это и для них стимул, чтобы добиться этой ступени. В целом, вопрос зарплаты учителей является довольно серьезной темой, по моему мнению, зарплата всех без исключения учителей должна быть более высокой и мы максимально работаем в этом направлении. Я считаю, что зарплата всех трудоустроенных в школе, педагогов, администрации и технического персонала должна увеличиться», — заявил Михаил Чхенкели.











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