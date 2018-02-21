Мэр Рустави прочел детям сказки

21.02.2018 16:10 В Рустави началась неделя чтения книг. В рамках мероприятия мэр города прочел детям сказки.



Ираклий Табагуа присоединился к проекту – «Читающая мать, читающая семья, читающий город» и прочел воспитанникам 17-ого детского сада сказку Ганса Христиана Андерсена «Двенадцать месяцев».



Проект начался в связи с юбилеем 70-летния Рустави.



В рамах проекта, мэр города, председатель сакребуло и другие представители самоуправления посетят детские сады Рустави и прочтут воспитанникам сказки.















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