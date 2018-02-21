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В Тбилиси прошла встреча по вопросам искоренения гендерного неравенства


21.02.2018   16:15
Вопросы насилия против женщин, искоренения гендерного неравенства и участия женщин в процессе принятия решений рассмотрели на встрече, организованной IDFI и посольством Швеции.

На встрече обсудили мероприятия с целью решения этих проблем, а также вопросы насилия в отношении женщин, сексуальной дискриминации и низкого представительства женщин в парламенте.

«Как показывает статистика, среди 64 мэров в Грузии лишь одна женщина. Довольно мало их как в парламенте, так и на уровне высокого менеджмента. Эта одна часть проблемы. Кроме того, речь идет о насилии, сексуальной дискриминации и других вызовах, которые есть в стране и во всем мире», — заявил руководитель программ IDFI Леван Авалишвили.

По его словам, цель сегодняшней встречи – начать дискуссию по решению этих проблем.






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