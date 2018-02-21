В Грузии смогут оценивать уровень интеллекта особенных детей

21.02.2018 17:07 В Грузии создали специальный тест для оценки интеллекта лиц с особенными образовательными нуждами, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования и науки Грузии.



Неправительственная организация "Ассоциация Маклейна для детей" адаптировала и привела в соответствие с грузинскими стандартами признанный на международном уровне тест оценки интеллекта — TONI-4. Тест оценивает невербальный интеллект человека, это означает, что респонденту в процессе оценки не придется говорить, писать, слушать или читать.





"Это идеальный инструмент для оценки навыков и прогресса учеников с проблемами слуха и речи… После сдачи теста, на основе соответствующих баллов, мультидисциплинарная команда установит интеллектуальные возможности, мышление и навыки решения проблем у ученика со специальными образовательными нуждами", — говорится в заявлении ведомства.



НПО "Ассоциация Маклейна для детей" была основана в Грузии в 2008 году. Она помогает лицам с ограниченными возможностями с образованием, предоставлением разных сервисов, проектами, медикаментами. Главная цель Ассоциации — сделать жизнь лиц с ограниченными возможностями более интегрированной и полной.



"Спутник-Грузия"











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