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Тбилисская полиция обнаружила потерявшегося ребенка из Хашури


21.02.2018   17:16
Житель маленького грузинского городка Хашури, 10-летний Георгий Нозадзе сбежал из дома, чтобы попасть в Тбилисский зоопарк.

Как сообщили корр. «Новости-Грузия» в прес-службе МВД Грузии, побег мальчика начался на железнодорожной станции в Хашури, где он сел на поезд до Тбилиси. Поезд прибыл в столицу вечером и ребенок оказался один в незнакомом городе.

Маленький Георгий бродил по проспекту Агмашенебели до тех пор, пока сотрудники патрульной полиции не остановили ребенка и не стали расспрашивать, почему он находится на улице ночью без родителей.
Георгий признался, что ушел из дома без разрешения, чтобы попасть в зоопарк. Полицейские узнали координаты родителей и сообщили им о случившемся. Отец мальчика сразу же приехал за ним в Тбилиси и забрал домой (расстояние между Тбилиси и Хашури составляет около 130 километров).

Однако у этой истории не совсем счастливый конец – Георгий так и не осуществил свою мечту. Отец не смог сводить его в зоопарк, так в такое позднее время он уже закрыт.






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