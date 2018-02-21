Тбилисская полиция обнаружила потерявшегося ребенка из Хашури

21.02.2018 17:16 Житель маленького грузинского городка Хашури, 10-летний Георгий Нозадзе сбежал из дома, чтобы попасть в Тбилисский зоопарк.



Как сообщили корр. «Новости-Грузия» в прес-службе МВД Грузии, побег мальчика начался на железнодорожной станции в Хашури, где он сел на поезд до Тбилиси. Поезд прибыл в столицу вечером и ребенок оказался один в незнакомом городе.



Маленький Георгий бродил по проспекту Агмашенебели до тех пор, пока сотрудники патрульной полиции не остановили ребенка и не стали расспрашивать, почему он находится на улице ночью без родителей.

Георгий признался, что ушел из дома без разрешения, чтобы попасть в зоопарк. Полицейские узнали координаты родителей и сообщили им о случившемся. Отец мальчика сразу же приехал за ним в Тбилиси и забрал домой (расстояние между Тбилиси и Хашури составляет около 130 километров).



Однако у этой истории не совсем счастливый конец – Георгий так и не осуществил свою мечту. Отец не смог сводить его в зоопарк, так в такое позднее время он уже закрыт.















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