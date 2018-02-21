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ТГУ готов принят студентов вузов, которым приостановили авторизацию
21.02.2018 19:58
Тбилисский государственный университет готов принять студентов высших учебных заведений, которым приостановили авторизацию, — об этом журналистам заявил ректор ТГУ Георгий Шарвашидзе.
«Если у высшего учебного заведения нет государственной аккредитации, значит у него нет соответствующего качества. Аккредитация была ужесточена с учетом европейских стандартов. Тбилисский государственный университет готов принять студентов, мы открыты для всех. Ни один студент не останется на улице. Консультации по теме начались уже давно», — заявил ректор ТГУ Георгий Шарвашидзе.
Напомним, недавно университету «Гиппократ» и ООО «Тбилисской международной академии» аннулировали авторизацию.
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