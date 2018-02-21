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В ТГУ прошло мероприятие в связи с Международным днем родного языка


21.02.2018   20:09
В Тбилисском государственном университете прошло праздничное мероприятие в связи с Международным днем родного языка.

На совместной фотовыставке Национального центра рукописей и музея ТГУ были выставлены исторические архивные материалы – летописи многообразия языков. Музей университета представил документы из личного архива Георгия Ахвледиани о том, как преподавались европейские и западные языки со дня основания университета.

21 февраля во всем мире отмечается Международный день родного языка. Он отмечается ежегодно, начиная с 2000 года по инициативе ЮНЕСКО с целью защиты языкового и культурного многообразия. По данным ЮНЕСКО, в мире существуют около 6000 языков. Почти половина из них находятся под угрозой исчезновения.






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