ЕС помогает обсудить политические меры, связанные с благополучием детей и семей в муниципалитетах Грузии

22.02.2018 13:19 Муниципалитеты со всей Грузии собрались на двухдневном форуме в Тбилиси, чтобы договориться о роли и обязанностях центральных и местных органов власти в решении проблемы уязвимости семьи и насилия в отношении детей. Совещание было организовано несколькими грузинскими министерствами и Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в партнерстве с Европейским Союзом. В работе форума приняли участие представители правительственных и неправительственных организаций, Управления народного защитника и международных организаций.



Участники согласились с решающей ролью муниципалитетов в удовлетворении потребностей уязвимых семей и обсудили шаги, предпринятые правительством Грузии по борьбе с насилием в отношении детей, и присоединение к Глобальному партнерству в целях прекращения насилия в отношении детей.



Совещание также направлено на содействие разработке государственной стратегии децентрализации и реализации и плана действий Национальной стратегии защиты прав человека в Грузии на 2014-2020 гг.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

