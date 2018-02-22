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С обвиняемыми по делу о договорных баскетбольных матчах оформлено процессуальное соглашение
22.02.2018 15:28
Со всеми пятью обвиняемыми по делу о т.н. договорных матчах оформлено процессуальное соглашение.
Основатель и владелец баскетбольного клуба «Сохуми» Важа Кварацхелия, владелец бк "Вита" Темур Датикашвили и судья международной категории Заза Мачаладзе, которые изменили позицию и признали вину, согласились на 6-месячное заключение, год условно и штраф в размере 5 тысяч лари.
Что касается остальных двух обвиняемых, братьев Ираклия и Давида Беришвили, их приговорили к двум годам условно и штрафу в размере 5 тысяч лари.
Пять лиц по делу о т.н. договорных матчах были задержаны в декабре 2017 года.
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