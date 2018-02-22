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Илия Второй лечится от воспаления лицевого нерва
22.02.2018 17:44
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй проходит курс лечения из-за воспаления лицевого нерва. Об этом журналистам сообщила личный врач Патриарха Цисана Шартава.
По ее словам, лечение уже дало результаты и есть положительная динамика.
«Лечение патриарх проходит дома, под наблюдением специалистов. До этого, в начале недели, патриарха обследовали в клиниках Тодуа и Чапидзе.Результаты анализов очень хорошие», — сказала Шартава.
Она также отметила, что у патриарха наблюдается асиметрия лица, что характерно во время воспаления лицевого нерва. По словам Шартава, из-за того, что Святейший часто простужался в декабре и январе, его иммунитет ослаб.
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