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В Аджарии выловили европейского морского черта


22.02.2018   17:50
Близ поселка Чакви в Аджарии рыбаки выловили редкую для этих мест рыбу – европейского морского черта (Lophius piscatorius), который распространен в восточной части Атлантического океана. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в министерстве окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Находку изучили в департаменте мониторинга рыболовства и Черного моря министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Специалисты отмечают, что появление этой рыбы в Черном море очень редкое явление, она попадает сюда из бассейна Средиземного моря.

Исходя из того, что глубинные слои Черного моря (на уровне ниже 130 метров) насыщены сероводородом, а морской черт — типичный обитатель дна, добыча данной рыбы является важным научным фактом, отмечают в министерстве.

Это всего лишь третий известный ученым факт обнаружения морского черта в Грузии.
Впервые в акватории Черного моря редкую рыбу обнаружили в 1955 году. Чучело морского черта до сих пор хранится в краеведческом музее Аджарии. Во второй раз специалисты обнаружили морского черта в 2008 году в акватории Поти и передали Национальному музею Грузии.

Европейский удильщик или европейский морской черт – хищная рыба отряда удильщикообразных. Название рыба получила из-за своеобразного внешнего вида. Длина рыбы достигает до двух метров, а максимальная масса тела — 57,7 килограмм. «Морской черт» покрыт многочисленными кожистыми выростами и костными бугорками. По обеим сторонам головы, по краю челюсти и губ свисают бахромой клочья кожи, шевелящиеся в воде, словно водоросли, что делает его неприметным на дне, где он подстерегает добычу.

Морской черт распространён в Атлантическом океане у берегов Европы от Исландии и Баренцева моря до Гвинейского залива и Чёрного моря, Северного моря, Ла-Манша, Балтийского моря. Является ценной промысловой рыбой. Добывают ее в основном в Великобритании и Франции.

"Новости-Грузия"





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