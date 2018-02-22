Библиотекари с многолетним стажем будут работать почетными стражами книг

22.02.2018 20:03 Реформа и модернизация библиотек неизбежна – об этом заявила заместитель мэра Тбилиси Софо Хунцария на встрече с представителями библиотек.



По словам заместителя мэра Тбилиси, с содержанием запланированной реформы представители мэрии ознакомили руководителей библиотек на встрече несколько дней назад. Однако из-за того, что это вызвало протест со стороны части библиотекарей, сегодня их еще раз проинформировали об изменениях. По ее словам, у библиотекарей для подготовки к тестированию будет два месяца, а экзаменационные вопросы большинству из них и так известны.



«Четыре дня назад мы встретились, и директорам всех 36 библиотек разъяснили, какие процессы необходимо пройти, и чего мы добьемся. Я не ожидала, что у нас будут люди – борцы с книгами, и сегодня мне пришлось еще раз повторять и разъяснять, перед какими вызовами мы стоим. Переподготовка будет происходить в течение полутора месяцев, однако до начала тренингов есть срок в две недели, а в итоге выходит два месяца, чтобы человек подготовился по тестированию того, что он и так должен знать. Это – библиотечные стандарты и закон о библиотеке. Мы крутимся вокруг той темы, которую библиотекарь и так должен знать. Я уверена, что большинству не должна понадобиться переподготовка и они и так должны знать все это. После этого, они выйдут на тестирование. Абсолютно все люди, которые преодолеют барьер тестирования, сохранят место в новой структуре», — отметила Хунчария.



По словам заместителя мэра Тбилиси, те люди, которые годами работают в библиотках, и внесли значительный вклад в сохранении книг, будут занимать специальную позицию.



«Что касается людей в возрасте, хочу сказать, что у нас есть люди, которые работают в этих библиотеках много лет. Они действительно холят книги. Большое им спасибо, что они сохранили эти книги для нас. Однако, к сожалению, библиотеки в незавидном положении. У нас будет позиция – почетный страж книги в тех библиотеках, которые будут модернизированы, и эти люди сохранят место работы», — заявила Софо Хунцария.



На вопрос – сохранятся ли все 36 библиотек по всей столице, Хунцария отметила, что это будет решено после специального исследования.



«На будущей неделе, мы объявим тендер в связи с исследованием во всех 10 районах о том, какой спрос есть у населения. Лишь после этого будет решено, сколько библиотек останется. Несколько библиотек в таком тяжелом и плачевном состоянии, что возможно, на основании исследований и экспертизы, их не будет вовсе. Однако это не касается сотрудников. Если в этом филиале работал какой-либо сотрудник, это не означает, что он не будет работать в другом месте. Все сотрудники, которые преодолеют барьер, продолжат работать в новой структуре. Пусть никто не пытается манипулировать тем, что часть библиотек будет упразднена и т.д.Существует трехлетняя стратегия, в рамках которой мы построим мультифункциональные библиотеки. Мы пойдет по принципу минимедиатек, так как есть районы, в которых может не хватать одной или двух библиотек. Соответственно, появятся новые пространства, новые сервисы на основании спроса. Мы должны вернуть нашу молодежь к книгам, а не отвергать их, как происходит сегодня», — заявила Хунцария.



По информации заместителя мэра столицы, библиотеки, в основном, находятся на балансе министерств культуры и экономики. По ее словам, в ближайшем будущем начнется процесс передачи библиотек мэрии.



В свою очередь, часть библиотекарей после встречи с заместителем мэра заявила, что из ввели в заблуждение и в связи с закрытием библиотек распространилась неверная информация.



Что касается тестирования, по их словам, они согласны пройти и этот этап после переподготовки.















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