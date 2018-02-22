Школьник из Аджарии получил грант на 1 млн долларов от Нью-Йоркского университета

22.02.2018 20:47 Нью-Йоркский университет в Абу-Даби (New York University Abu Dhabi, NYUAD) выделит грант в размере до 1 миллиона долларов на обучение школьника из Грузии.



Грант на учебу в престижном американском вузе получил Давид Джинчарадзе – выпускник 12-го класса батумской частной школы «Гимназия в 21-м веке».



Полученное из университета письмо Джинчарадзе опубликовал на своей фейсбук-странице. О том, как Давиду удалось получить стипендию в NYUAD, он рассказал в интервью батумскому интернет-изданию «Батумелеби».

Дато оказался среди 150 молодых людей, отобранных NYUAD из более чем десяти тысяч претендентов со всего мира. В Абу-Даби он будет изучать политологию и международные отношения, а также журналистику.



NYUAD полностью профинансирует обучение грузинского школьника, а также расходы на дорогу, проживание и питание.



«Финансовый ресурс действительно большой. В год 80 тысяч долларов тратится только на обучение одного студента. К этому прибавляются расходы на перелеты, проживание, питание. В общей сложности университет выделяет до миллиона долларов. Арабские Эмираты спонсируют все эти условия, поскольку 15% студентов должны быть из ОАЭ», — рассказал Дато.



По словам юноши, для себя он уже давно решил, что после завершения школы продолжит обучение за рубежом.



«Полгода назад я вернулся из Америки, по программе Flex я был во Флориде. Я думаю, что получил очень большой опыт, живя в США. Было решено, что продолжу учебу в каком-либо университете Европы, поскольку от грузинских университетов я не получу то, на что рассчитываю», — рассказал Дато.



Сразу после возвращения в Грузию, школьник начал планировать свое дальнейшее обучение и искать ресурсы, которые помогут с выбором вуза. Давид обратился к НПО «Education USA», филиал которой существует в Грузии. Там школьники и студенты могут получить бесплатные консультации по вопросам учебы в вузах заграницей.



Помимо обучения в США, Дато имел опыт работы в журналистике. Он стажировался на «Аджарском телевидении», а также писал статьи и блоги на английском и грузинском языках.



Джинчарадзе говорит, что изначально хотел поступить в вуз в одной из скандинавских стран, однако позже остановил свой выбор на Нью-Йоркском университете в Абу-Даби. По его словам, NYUAD – это один из самых современных университетов, где работают наиболее опытные профессора из разных стран: «Лекции читают очень образованные и профессиональные люди. В качестве примера я могу назвать члена парламента Греции и бывшего министра Евросоюза».



После первого отборочного этапа, NYUAD пригласил Дато на собеседование в Абу-Даби. Грузинский школьник прошел интервью успешно.

«В заявлении я сразу указал, что еду в Абу-Даби не для того, чтобы остаться там… Есть успешные грузины, которые реализуют свой потенциал от имени другой страны. У одного из грузин открыта страница в Википедии, где написано, что он известный российский дизайнер. Когда я увидел это, то еще больше убедился в том, что не буду вести дела от имени другой страны, особенно от имени страны-оккупанта», — сказал он.



Нью-Йоркский Университет (NYU) открыл свой филиал в Абу-Даби в 2010 году.



NYUAD стал первым гуманитарным вузом, работающим на Ближнем Востоке под эгидой крупного американского исследовательского университета. Будучи крупным научным центром, NYUAD поощряет перспективные исследования. Научная деятельность в NYUAD является неотъемлемой частью как студенческой жизни, так и обучения в аспирантуре.



"Новости-Грузия"











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