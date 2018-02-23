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Рамиля Алиев: «Разнообразная Грузия» будет проект, аналога которого в Грузии не было по сей день


23.02.2018   10:49
Передача «Разнообразная Грузия» будет одним из важнейших проектов Общественного Вещателя, аналога которого в Грузии не было по сей день, — об этом автор передачи «Разнообразная Грузия» заявила в передаче «Актуальная тема с Макой Цинцадзе» на Первом канале.

«Прямой обязанностью Общественного Вещателя является подавать информацию всем проживающим в Грузии гражданам, несмотря на их этническую или религиозную принадлежность. Все знают, что сегодня в стране живут наши сограждане, которые не обладают государственным языком по ряду причин. У общественного Вещателя есть обязательство создавать медиа продукт для этнических меньшинств на их же родном языке и осуществить интегрирование тематики этнических меньшинств в грузинском медиа пространстве. «Разнообразная Грузия» является проектом, созданным именно для это цели», — заявила Алиева.






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